В Касимове закрывают больницу «водников»

Больницу закроют в январе 2022 года.

В Касимове закрывают филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА. Пост об этом появился в telegram-канале Типичный Касимов.

Больницу закроют в январе 2022 года.

«Сегодня об этом уведомили работников учреждения. Медперсонал уволят в связи ликвидацией больницы. О причинах такого решения не сообщается. Но учитывая что больница федерального подчинения понятно, что приказ пришел откуда-то „сверху“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждение «разгружало» местный ММЦ, привлекало отсутствием очередей и было в шаговой доступности для местных жителей.

Официальная информация выясняется.