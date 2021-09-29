\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
11°
Птн, 01
12°
Сбт, 02
13°
ЦБ USD 72.76 0.25 30/09
ЦБ EUR 84.88 0.2 30/09
Нал. USD 72.31 / 73.50 18:30
Нал. EUR 84.53 / 85.30 18:30
Новости
Публикации
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
2 061
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
3 243
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
4 076
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
4 502
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Врачи касимовской больницы «водников» написали письмо президенту
Информация о закрытии филиала ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА появилась в социальных сетях 23 сентября. Рязанский минздрав прокомментировал информацию.

Врачи касимовской больницы «водников» написали письмо президенту с просьбой не закрывать медучреждение. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Типичная Рязань».

«Управление президента по работе с обращениями ответило, что сообщение не содержит, предложения, заявления, или жалобы», — говорится в сообщении.

Информация о закрытии филиала ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА появилась в социальных сетях 23 сентября. Минздрав прокомментировал информацию, а губернатор заявил, что область возьмет больницу на баланс.