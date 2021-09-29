Врачи касимовской больницы «водников» написали письмо президенту

Информация о закрытии филиала ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА появилась в социальных сетях 23 сентября. Рязанский минздрав прокомментировал информацию.

Врачи касимовской больницы «водников» написали письмо президенту с просьбой не закрывать медучреждение. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Типичная Рязань».

«Управление президента по работе с обращениями ответило, что сообщение не содержит, предложения, заявления, или жалобы», — говорится в сообщении.

Информация о закрытии филиала ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА появилась в социальных сетях 23 сентября. Минздрав прокомментировал информацию, а губернатор заявил, что область возьмет больницу на баланс.