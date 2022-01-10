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В сети появились новые фотографии с места смертельного ДТП в Рязанском районе

Рязанское УМВД опубликовало новые фотографии с места аварии на трассе Р132. Информация появилась на сайте управления.

Авария произошла в субботу, 8 января, примерно в 15:50, на 530 километре трассы Р132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 46-летний житель Мордовии на грузовике DAF с полуприцепом не учел дорожные и метеоусловия. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся в попутном направлении Nissan Qashqai, за рулем которой был 41-летний мужчина. После этого легковушка наехала на автомобиль Changan, за рулем которого был 45-летний рязанец.

В результате аварии погибли 71-летний мужчина и 40-летняя пассажирка Nissan (последней оказалась врач поликлиники ОКБ Наталья Селезнева). Пострадали водители легковушек, а также 69-летняя и девятилетний пассажиры Nissan, 43-летняя и 20-летняя пассажирки Changan. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка.