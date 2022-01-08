В ДТП с грузовиком в Рязанском районе погиб человек

Авария случилась на трассе Р-132 в субботу, 8 января.

В ДТП с грузовиком в Рязанском районе погиб один человек. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария случилась в субботу, 8 января, примерно в 16:00, на трассе Р-132.

По предварительным данным, грузовик врезался в две легковушки, остановившиеся на красный. В результате пассажир одного из автомобилей. Семь человек, среди которых один ребенок, получили травмы.

На месте работают полицейские. Проводится проверка. На место выезжали представители прокуратуры.