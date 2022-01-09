Стали известны подробности аварии в Рязанском районе с семью пострадавшими

Погиб пассажир «Ниссана», мужчина 1950 года рождения. Пострадали семь человек, в том чисде девятилетний ребенок.

Издательство «Пресса» опубликовало подробности аварии, в которой пострадали семь человек и один пассажир погиб.

В субботу, 8 января, около 15.45 на повороте на деревню Секиотово уроженец республики Мордовия, 1975 года рождения, за рулем седельного тягача DAF с полуприцепом столкнулся с попутными «Ниссан Кашкай» и «Чанган». Полицейские считают, что легковые автомобили остановились перед светофором на красный свет.

Погиб пассажир «Ниссана», мужчина 1950 года рождения. Пострадали семь человек, в том числе девятилетний ребенок. Он находился в удерживающем устройстве.

Напомним, крупное ДТП произошло на 530-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».