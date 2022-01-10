Коллеги рассказали о погибшем в аварии в Рязанском районе враче Наталье Селезневой

Коллеги отзывались о Наталье, как о замечательном отзывчивом человеке, который решал рабочие задачи профессионально и без конфликтов.

Коллеги рассказали о погибшем в аварии в Рязанском районе враче Наталье Селезневой. В пресс-службе областной клинической больницы рассказали, что Наталья Селезнева начинала профессиональный путь с должности участкового терапевта, а после переподготовки занималась гериатрией. В период пандемии она активно вела прием пациентов, участвовала в вакцинации и выезде медицинских бригад.

Коллеги отзывались о Наталье, как о замечательном отзывчивом человеке, который решал рабочие задачи профессионально и без конфликтов.

«ДТП, которое произошло у Секиотово, не оставило шансов на жизнь. Наталью доставили в травмцентр первого уровня ОКБ, но врачи оказались бессильны. Ребенок и муж Натальи Селезневой получают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в больнице.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 8 января, на 530-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». В нем погиб 71-летний отец Натальи.