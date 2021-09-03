Власти отказались возвращать скульптуру пуделя на Лыбедский бульвар

На вопрос рязанки в дирекции благоустройства города ответили, что скульптура находится в аварийном состоянии, поэтому возвращать ее на бульвар перед цирком не планируется.

Власти отказались возвращать скульптуру пуделя на Лыбедский бульвар. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» написала автор рязанского туристско-образовательного проекта Ксения Паначева.

На вопрос рязанки в дирекции благоустройства города ответили, что скульптура находится в аварийном состоянии, поэтому возвращать ее на бульвар перед цирком не планируется. Также в дирекции отметили, что администрация рассматривает вопрос об установке подобной скульптуры из современных материалов.

Ксения Паначева разместила фото скульптуры 2017 года до демонтажа и отметила, что предаварийной она не выглядит.

Фото Ксении Паначевой

Ранее рязанцы возмутились пропажей скульптуры слоника на Шлаковом. Власти заявили, что скульптуру ремонтировать не будут. Позже Николай Любимов поручил установить слоника на место.

Корреспондент РЗН. инфо выяснил, куда делись скульптуры, пропавшие с улиц города.