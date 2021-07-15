Власти заявили, что скульптуру слоника в Шлаковом не будут ремонтировать
«В реестре муниципальной собственности скульптура „Слон“ не числится. В связи с аварийным состоянием скульптура была демонтирована силами МБУ"Дирекция благоустройства города». Действующими муниципальными программами ремонт указанной скульптуры не предусмотрен", — говорится в документе.
Ремонт скульптуры слоника в микрорайоне Шлаковый не предусмотрен. Соответствующий документ управления благоустройства администрации города опубликован «ВКонтакте».
«В реестре муниципальной собственности скульптура „Слон“ не числится. В связи с аварийным состоянием скульптура была демонтирована силами МБУ"Дирекция благоустройства города». Действующими муниципальными программами ремонт указанной скульптуры не предусмотрен", — говорится в документе.
Напомним, в декабре 2020 года скульптура слоненка исчезла.