В Рязани пропала скульптура слоника
Из двора в поселке Шлаковом исчезла знаменитая скульптура слона. В управляющей компании «Фаворит», обслуживающей дома на Куйбышевском шоссе, сообщили, что скульптура на их балансе не числится.
Из двора в поселке Шлаковом исчезла знаменитая скульптура слона. Об этом
В управляющей компании «Фаворит», обслуживающей дома на Куйбышевском шоссе, сообщили, что скульптура на их балансе не числится.
Скульптуру несколько раз перекрашивали неизвестные, а в прошлом году вандалы сломали слонику хобот.