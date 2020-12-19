В Рязани пропала скульптура слоника

Из двора в поселке Шлаковом исчезла знаменитая скульптура слона. В управляющей компании «Фаворит», обслуживающей дома на Куйбышевском шоссе, сообщили, что скульптура на их балансе не числится.

Из двора в поселке Шлаковом исчезла знаменитая скульптура слона. Об этом сообщает «АиФ-Рязань». Фотографии пустого двора, где раньше стоял слоник, 18 декабря сделал житель города.

В управляющей компании «Фаворит», обслуживающей дома на Куйбышевском шоссе, сообщили, что скульптура на их балансе не числится.

Скульптуру несколько раз перекрашивали неизвестные, а в прошлом году вандалы сломали слонику хобот.