Любимов потребовал синхронизировать работу городских служб

Губернатор подчеркнул, что региональные профильные министерства, администрация Рязани должны обеспечить строгое соблюдение графиков. Он отметил, что с теми пространствами, где срывают сроки или делают работу некачественно, нужно организовать «своевременную претензионную работу». Любимов добавил, что это касается также всех муниципальных образований.

Губернатор Николай Любимов на заседании областного правительства прокомментировал благоустройство дворов в Рязани.

Глава региона отметил, что некоторые территории осмотрел лично."Темпы в целом неплохие, — сказал губернатор. — И хочу отметить, что наконец-то система многоуровневого депутатского контроля начала у нас давать результат.

По обращениям граждан в большинстве случаев меры принимаются, и диалог с людьми не прекращается. Это очень важный момент".Любимов привел в пример благоустройство ЦПКиО, по которому власти получили жалобы от горожан. По его словам, проблемы в парке удалось устранить, в том числе благодаря работе депутатского контроля.

«Есть положительный результат. Сегодня будет проведена общественная приемка парка ЦПКиО. Кстати, это только начало работы, там еще предстоит многое сделать», — отметил губернатор.

Николай Любимов рекомендовал главе администрации Рязани Елене Сорокиной сформировать отдельную дирекцию, которая будет заниматься обустройством ЦПКиО. Губернатор подчеркнул, что региональные профильные министерства, администрация Рязани должны обеспечить строгое соблюдение графиков. Он отметил, что с теми пространствами, где срывают сроки или делают работу некачественно, нужно организовать «своевременную претензионную работу». Любимов добавил, что это касается также всех муниципальных образований.

Также глава региона обратил внимание на ремонт теплотрасс и сетей водоснабжения в рамках подготовки к зиме. Любимов заявил, что различные службы работают несогласованно. В пример он привел улицу Братиславскую, где заасфальтировали дорогу, а потом ее вскрыли, потому что надо ремонтировать теплотрассу. Кроме того, он упомянул улицу Вокзальную, где после аварии водопровода ямы засыпали щебнем.

«Пыль столбом, люди вполне справедливо предъявляют претензии, — сказал Николай Любимов. — Если до сих пор службы никак не могут синхронизировать между собой графики и планы, значит это тоже тема для депутатского контроля. Люди не должны испытывать неудобства от неумного или формального отношения к делу».

Также губернатор потребовал решить вопрос с реконструкцией малых архитектурных форм в Рязани. Он отметил, что горожане расстроились, когда узнали, что скульптуру слоника в районе Шлаковый убрали и не собираются возвращать.

«Эта тема привлекла внимание наших СМИ, были даже коллективные обращения граждан с просьбой вернуть символичные скульптуры. Раз это действительно волнует людей, необходимо оперативно отреагировать, отремонтировать, а если надо, сделать новые, посоветовавшись с жителями, и установить скульптуры на прежние места», — сказал Любимов.