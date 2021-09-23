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Рязанский минздрав прокомментировал закрытие больницы в Касимове
Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что «больница водников» не относится к подведомственным минздраву организациям.

Рязанский минздрав прокомментировал закрытие больницы в Касимове. Комментарий опубликовали в группе «Типичный Касимов» в четверг, 23 сентября.

Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что «больница водников» не относится к подведомственным минздраву организациям. В ближайшее время рабочая группа с представителями министерства и федерального медико-биологического агентства будет направлена в Касимов для обсуждения вопроса.

Также в сообщении говорится, что при необходимости всех сотрудников больницы и имущественный комплекс готовы принять на работу в Касимовском межрайонном медицинском центре.

Напомним, филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА, известный как «больница водников» планировали закрыть в 2022 году. Информацию об этом сообщили сотрудникам учреждения.