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Любимов, сообщил о готовности взять на баланс больницу «водников»
Любимов рассказал, что по его поручению в Касимов выехала рабочая группа, чтобы разобраться с ситуацией с закрытием больницы «водников». Он добавил, что местные жители опасаются, что останутся без медпомощи, а врачи боятся потерять работу.

Губернатор Николай Любимов сообщил, что Рязанская область готова взять на баланс комплекс больницы «водников» и трудоустроить всех медработников. Об этом глава региона сообщил на странице «ВКонтакте».

Любимов рассказал, что по его поручению в Касимов выехала рабочая группа, чтобы разобраться с ситуацией с закрытием больницы «водников». Он добавил, что местные жители опасаются, что останутся без медпомощи, а врачи боятся потерять работу.

«Мы не бросим людей в такой ситуации. Со своей стороны регион готов принять на баланс имущественный комплекс учреждения и трудоустроить всех медработников. Поручил как можно быстрее разобраться и принять решение в интересах касимовцев», — написал губернатор.

Информация о закрытии филиала ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА появилась в социальных сетях 23 сентября. Рязанский минздрав прокомментировал информацию.