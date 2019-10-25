Подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена задержали в Польше

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В Польше задержали Александра Ковалева, подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена, сообщили на
Мужчину доставили в Россию и заключили под стражу. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Напомним, рязанского бизнесмена Александра Заварзина
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.