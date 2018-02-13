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21:10, 13 февраля 2018 2 293
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Рязанского бизнесмена зарезали в центре города 1

Рязанского бизнесмена зарезали в центре города

Рязанского бизнесмена Александра Заварзина зарезали в центре города. Это произошло в понедельник, 12 февраля, на улице Сенной, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР.

Примерно в 18:00 на 37-летнего мужчину напал неизвестный, несколько раз ударив его ножом. С травмами Заварзина доставили в БСМП, однако спасти его не удалось — бизнесмен скончался в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, в настоящее время проводится расследование. Подозреваемого пока не задержали, его личность устанавливают.

Справка

Александр Заварзин родился в 1980 году. С 2004 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, позже стал соучредителем ООО «Эра».

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