Приговор убийце рязанского бизнесмена Заварзина вступил в законную силу

Ему назначили 16 лет в колонии строгого режима.

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении гражданина Украины, убившему рязанского бизнесмена Александра Заварзина. Об этом сообщает региональный следком.

Трагедия случилась в феврале 2018 года. Тогда мужчина приехал в Москву по приглашению заказчиков для совершения убийства потерпевшего. В качестве вознаграждения за преступление ему предложили работу с зарплатой около 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций Москвы. Осужденный получил нож и информацию для убийства, в том числе фотографию потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы.

Спустя несколько дней убийца прибыл к месту жительства потерпевшего, дождался, пока приедет его автомобиль. Когда тот выходил из него, преступник подошел к нему и нанес 11 ударов ножом. Потерпевший через несколько часов скончался в больнице скорой помощи.

Убийца скрылся и выехал из страны. Его объявили в международный розыск и задержали в октябре 2018 года в Польше, а затем экстрадировали в Россию.

Ему назначили 16 лет в колонии строгого режима. Подозреваемого в организации убийства оправдали и отпустили в зале суда.