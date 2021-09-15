Аппеляционный суд оставил без изменения решение по делу о концессии рязанского «Водоканала»

Заседание суда состоялось в среду, 15 сентября.

Аппеляционный суд оставил без изменения решение по делу о концессии рязанского «Водоканала». Об этом пишет «Вид сбоку».

20 арбитражный апелляционный суд в Туле оставил без изменений решение арбитражного суда, а апелляционную жалобу ООО «РВК-центр» без удовлетворения. Заседание суда состоялось в среду, 15 сентября.

Напомним, 15 сентября 2020 года мэрия отказалась от заключения концессионного соглашения с ООО «РВК-центр» о передаче муниципального водоканала частному инвестору. Решение поддержал губернатор Николай Любимов. Суд не удовлетворил иск «РВК-центр» о признании отказа недействительным. «РВК-центр» подал апелляционную жалобу на решение суда 4 августа.