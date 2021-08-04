«РВК-Центр» подал жалобу на решение суда по делу о концессии рязанского «Водоканала»

Ранее предприятие просило признать постановление мэрии Рязани об отказе передать в концессию муниципальный водоканал недействительным.

ООО «РВК-Центр» подало апелляционную жалобу на решение суда по иску к мэрии по делу о концессии рязанского «Водоканала». Информация об этом появилась в материалах дела Арбитражного суда.

Напомним, что «РВК-центр» просил признать постановление мэрии Рязани об отказе передать в концессию муниципальный водоканал недействительным. Суд отказал в удовлетворении иска.