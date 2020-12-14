Николай Любимов высказался против концессии «Водоканала» в Рязани

Губернатор отметил, что предприятию не требуются колоссальные траты, и город справится сам с развитием предприятия. «Водоканал фактически не является убыточным и имеет чистую прибыль, которую вкладывает в ремонт и реконструкцию», — отметил глава региона.

Николай Любимов высказался против концессии «Водоканала» в Рязани. Свою личную позицию глава региона озвучил во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря.

«Водоканал принадлежит городу и городским властям, поэтому им принимать решение. Но я выскажу свою личную позицию. Я против концессии. Реально опасно отдавать [предприятие] в частные руки. Частник озабочен тем, как можно больше средств получить, вкладывая по минимуму», — подчеркнул Любимов.

Он отметил, что предприятию не требуются колоссальные траты, и город справится сам с развитием «Водоканала».

«Водоканал фактически не является убыточным и имеет чистую прибыль, которую вкладывает в ремонт и реконструкцию», — отметил глава региона.

Напомним, областной центр не принял заявку о концессии рязанского «Водоканала».