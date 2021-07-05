Арбитражный суд не удовлетворил иск о передаче рязанского «Водоканала» в концессию
«РВК-центр» просил признать постановление мэрии Рязани об отказе передать в концессию муниципальный водоканал недействительным. Суд отказал в удовлетворении иска.
Арбитражный суд Рязанской области не удовлетворил исковые требования ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») к администрации Рязани. Решение вынесли 5 июля, сообщил «Вид Сбоку».
«РВК-центр» просил признать постановление мэрии Рязани об отказе передать в концессию муниципальный водоканал недействительным. Суд отказал в удовлетворении иска.
Напомним, мэрия Рязани отказалась от заключения концессионного соглашения с ООО «РВК-центр», поступившего от группы компаний «Росводоканал» в августе прошлого года.
Против также высказался губернатор Николай Любимов.