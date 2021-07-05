Арбитражный суд не удовлетворил иск о передаче рязанского «Водоканала» в концессию

«РВК-центр» просил признать постановление мэрии Рязани об отказе передать в концессию муниципальный водоканал недействительным. Суд отказал в удовлетворении иска.