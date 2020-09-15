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Мэрия отказалась передавать рязанский «Водоканал» в частные руки
В предложении концессионера обнаружили нарушения федерального закона.

Во вторник, 15 сентября, в мэрии прошло итоговое заседание рабочей группы по заключению концессионного соглашения. Его провел замглавы администрации Владимир Бурмистров.

Предложение концессионера обсудили, в нем обнаружили несоответствия, противоречащие федеральному закону.

В результате мэрия отказалась от заключения концессионного соглашения с ООО «РВК-центр», поступившего от группы компаний «Росводоканал» 17 августа.