В Москве задержали сбежавшего из изолятора убийцу «колбасного короля»

Мавриди нашли в районе Митино, при задержании он пытался оказать сопротивление.

В Москве задержали сбежавшего из изолятора убийцу «колбасного короля». Об этом пишет ТАСС.

Вместе с четырьмя заключенными Александр Мавриди сбежал из изолятора в Истре в начале августа. Его нашли в Митино, при задержании он пытался оказывать сопротивление.

Мавриди проходит по делу об убийстве бизнесмена Владимира Моргунова, известного как «колбасный король».

Троих заключенных, сбежавших вместе с ним, ранее задержали. Четвертый сам сдался полиции. За поимку Марвиди МВД назначило вознаграждение в один млн рублей.

За превышение должностных полномочий задержали двоих сотрудников следственного изолятора. Возбуждено уголовное дело.