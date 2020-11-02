В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля»

Убийство произошло в понедельник, 2 ноября. В Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать деньги. Женщине удалось убежать.

В Подмосковье в бане застрелили бизнесмена Владимира Моргунова. СМИ называют владельца нескольких колбасных заводов — «мясным королем». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следователей.

Убийство произошло в понедельник, 2 ноября. В Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать деньги. Женщине удалось убежать.

Жена коммерсанта вызвала полицейских. Однако Моргунова нашли мертвым. На месте преступления нашли арбалет.

Нападавшие скрылись на машине. Их разыскивают.