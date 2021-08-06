В Подмосковье из изолятора сбежали пятеро заключенных

Сбежали пять человек — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

В подмосковной Истре из изолятора временного содержания сбежали заключенные. Они открыли дверь камеры, «отжав» и скрутив замки, пишут « Известия ».

Отмечается, что сбежали пять человек — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Александр Мавриди проходит по громкому делу об убийстве «колбасного короля» в ноябре 2020 года.

По информации Telegram-канала «112» , дежурный изолятора вечером перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сотрудника задержали.

В камере остались двое заключенных, которые утверждают, что ничего не видели, так как спали.