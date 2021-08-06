В Подмосковье из изолятора сбежали пятеро заключенных
Сбежали пять человек — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.
В подмосковной Истре из изолятора временного содержания сбежали заключенные. Они открыли дверь камеры, «отжав» и скрутив замки, пишут «
Отмечается, что сбежали пять человек — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.
Александр Мавриди проходит по громкому делу об убийстве «колбасного короля» в ноябре 2020 года.
По информации
В камере остались двое заключенных, которые утверждают, что ничего не видели, так как спали.