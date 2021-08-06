В Истре задержали двоих сотрудников изолятора, из которого сбежали арестанты

Они подозреваются в превышении должностных полномочий, которые привели к побегу пяти человек.

В подмосковной Истре задержали двоих сотрудников изолятора временного содержания, из которого сбежали арестанты. Об этом в пятницу, 6 августа, « Интерфаксу ” сообщила представитель областного главка следственного комитета Ольга Врадий.

«Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек», — сказала Ольга Врадий.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также проводятся осмотры и допросы, изъяты журналы регистрации и изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся.

В пятницу, 6 августу, сбежали заключенные из подмосковного изолятора. Пять человек — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря — открыли дверь камеры, «отжав” и скрутив замки.