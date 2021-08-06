За поимку сбежавшего из ИВС заключенного назначили награду в миллион рублей

Соответствующую награду назначило МВД России за поимку Александра Мавриди

За поимку сбежавшего из ИВС заключенного назначили награду в миллион рублей. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщают РИА Новости .

Соответствующую награду назначило МВД России за поимку Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи” Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката Алексея Завгороднего.

«Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р ., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — сообщается на сайте министерства.

Пятеро заключенных сбежали в пятницу, 6 августа, из подмосковного изолятора временного содержания. По версии следствия, они открыли дверь камеры, «отжав” и скрутив замки. Столичный следком задержал двоих сотрудников исправительного учреждения, подозреваемых в превышении должностных полномочий.