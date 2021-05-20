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Подозреваемого в убийстве бизнесмена Заварзина оправдали и отпустили в зале суда
Оправдательный вердикт по уголовному делу по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация и руководство исполнением убийства из корыстных побуждений по найму») и части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере») вынесли 18 мая. Голоса коллегии присяжных разделились поровну. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

Подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена Александра Заварзина оправдали и отпустили в зале суда. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Оправдательный вердикт по уголовному делу по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация и руководство исполнением убийства из корыстных побуждений по найму») и части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере») вынесли 18 мая. Голоса коллегии присяжных разделились поровну. Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

«После обсуждения участниками уголовного процесса вердикта присяжных заседателей профессиональным судьей будет вынесен оправдательный приговор», — отметили в суде.

Напомним, Заварзина убили в феврале 2018 года. Исполнитель прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал и вышел из автомобиля, тот несколько раз ударил его ножом. От травм бизнесмен скончался в больнице. Убийца скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, наниматель и исполнитель выехали за пределы России. Подозреваемого задержали в Польше.