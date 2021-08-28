В Торговом городке закроют рынок

Работники рынка в Торговом городке сообщили о закрытии их точек. Об этом продавцы рассказали корреспонденту РЗН. инфо.

Работники рынка в Торговом городке сообщили о закрытии их точек. Об этом продавцы рассказали корреспонденту РЗН. инфо.

Ликвидация рынка, по словам продавцов, стала для них неожиданностью.

В субботу, 28 августа, их поставили перед фактом, что торговлю прекратят в течение месяца. Никаких официальных бумаг работникам не предоставили. Однако их предупредили, что до 26 сентября торговые точки должны переехать на пустующие места других рынков. На выбор предпринимателям предоставили павильоны на улицах Новоселов, Спартаковская, Гагарина, Фирсова или Первомайском проспекте.

Напомним, в сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка. После реконструкции его визитной карточкой станет павильон «Районы», где появятся летнее кафе и уличный бар.