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В мэрии прокомментировали информацию о закрытии рынка в Торговом городке
Представители администрации еще в мае провели встречу с торгующими на ярмарке и проинформировали их о предстоящей реконструкции достопримечательного места, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии прокомментировали информацию о закрытии рынка в Торговом городке. Представители администрации еще в мае провели встречу с торгующими на ярмарке и проинформировали их о предстоящей реконструкции достопримечательного места, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как информируют в управлении экономики и цифрового развития, в Рязани проводятся мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место» Рязанская областная, промышленная строительная выставка и дом Юннатов с садом.

Торговцам предложили переместиться от входа на площадку между мебельным и строительным павильонами. С июня 2021 года на территории Торгового городка место для проведения универсальной ярмарки не предоставляется.

В июле начался ремонт входа в Торговый городок. На площадке работает ярмарка выходного дня для сельхозтоваропроизводителей, садоводов, огородников и граждан, ведущих личные подобные хозяйства. В период с августа по октябрь здесь могут продавать граждане, ведущие личные подобные хозяйства, занимающиеся садоводством-огородничеством со справкой о наличии приусадебного участка, на котором выращены овощи.

В сентябре 2021 года администрация города на территории Торгового городка запланировала проведение работ по строительству инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергия). Из-за этого принято решение проводить информационную работу среди продавцов о наличии свободных мест на рынках, куда можно переместиться в случае начала строительных работ.

Администрация Рязани готова оказать содействие всем желающим в перемещении торговых объектов на свободные места на других рынках и торговых комплексах города.

Напомним, работники рынка в Торговом городке сообщили о закрытии их точек. Об этом продавцы рассказали корреспонденту РЗН. инфо.