В Рязани обсудили возрождение Торгового городка

Восстанавливать Торговый городок решили в прошлом году.

В четверг, 10 сентября, в Торговом городке обсудили планы по его реконструкции. Открыл слушания губернатор Николай Любимов.

Губернатор отметил, что в планах вернуть Торговому городку его исторический облик и предназначение, но уже в новом формате.

«Место знаковое, дорогое и близкое для всех жителей города и области. Решение о его восстановлении приняли еще в прошлом году, однако перед реконструкцией необходимо проделать большую работу. Сейчас прорабатываются различные варианты. Все они будут тщательно рассмотрены и окончательное решение будет за рязанцами», — рассказал Николай Любимов. Концепцию благоустройства территории Торгового городка представил архитектор Илья Стюхин.

В нее вошли основные архитектурные решения, визуализация исторического облика и рекомендации по восстановлению всех павильонов и главного здания.

Начальник управления экономического развития администрации города Ирина Гончарова, представила проект интернет-магазина по продаже местной фермерской продукции, которая будет осуществляться под брендом «Торговый городок».

По мнению эксперта, рынок фермерских продуктов поддержит местных предпринимателей. Фермеры смогут продавать овощи и фрукты, а жители города покупать продукцию рязанских производителей.

На встрече выступили руководители уже осуществленных проектов в Туле, Коломне и Зарайске Александр Гончаров и Дмитрий Ойнас. Они предложили развить на территории Торгового городка фудмаркет с поддержкой местных производств, благоустроить площадку для кафе и ресторанов, организовать место для прогулок.

В конце встречи Любимов добавил, что работы по проведению водоснабжения, электроснабжения и канализации начнутся в следующем году. На них понадобится около 100 млн рублей.

Напомним, восстанавливать Торговый городок решили в прошлом году. Почитать, как появился Рязанский ВДНХ и посмотреть уникальные фотографии из Рязанского Архива можно по ссылке.