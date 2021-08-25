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В Тюмени задержали предполагаемого убийцу девятилетней девочки
Предположительно, ранее он работал в полиции.

В Тюмени задержали предполагаемого убийцу девятилетней девочки. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на собственный источник.

На мужчину вышли с помощью камер видеонаблюдения, установленных на улицах и во дворах города. Кадры смотрели, а последние полтора месяца. Предполагаемый убийца — 40-летний местный житель.

Предположительно, он был спецназовцем, но проработал в правоохранительных органах недолго.

Известно, что следователи нашли в его квартире следы на ковре и провод, похощий на тот, которым была связана найденная девочка. В настоящее время правоохранители ждут результаты экспертизы ДНК. После него будут принимать решение о статусе подозреваемого.

«Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам», — отметил источник.

Следствие рассматривает версию, что девочка могла стать жертвой серийного убийцы — «маньяка с электропроводом». В числе «серийника» девять детей, пропавших с 1997 года, из неблагополучных семей. Все они были изнасилованы и убиты.

Расчленное тело Насти Муравьевой нашли недалеко от АЗС на улице Домостоителей, дом № 5. Девочка была из неблагополучной семьи. Позже на месте стихийного мемориала скончался дядя убитой девочки.