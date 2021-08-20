Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки

Участница поисков восьмилетней девочки, тело которой нашли в Тюмени, рассказала о семье ребенка в беседе с телеканалом «
«Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки», — заявила волонтер.
Собеседница рассказала, что 19-летняя сестра погибшей контактировала с волонтерами, участвовала в поисках, была на связи.
«Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела», — добавила женщина.
Она добавила, что у семьи были проблемы с алкоголем, их редко видели трезвыми. Женщина отметила, что отца девочки пришлось будить, когда к нему пришли волонтеры с новостью об обнаружении тела.
«Он был с бодуна и ничего не знал», — рассказала волонтер.
Напомним, девочка ушла из дома в конце июня и не вернулась. Ее искали волонтеры, следователи и местные жители. Расчлененное тело ребенка нашли недалеко от АЗС на улице Домостоителей, дом № 5.
Фото