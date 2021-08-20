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Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки
У семьи были проблемы с алкоголем, их редко видели трезвыми. Отца девочки пришлось будить, когда к нему пришли волонтеры с новостью об обнаружении тела.

Участница поисков восьмилетней девочки, тело которой нашли в Тюмени, рассказала о семье ребенка в беседе с телеканалом «Москва 24«.По ее словам, семья — асоциальная. Отец девочки сидел в тюрьме за убийство, а мать сдала детей в детдом, а сама уехала. Всего в семье было четверо детей, над ними оформила опеку бабушка.

«Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки», — заявила волонтер.

Собеседница рассказала, что 19-летняя сестра погибшей контактировала с волонтерами, участвовала в поисках, была на связи.

«Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела», — добавила женщина.

Она добавила, что у семьи были проблемы с алкоголем, их редко видели трезвыми. Женщина отметила, что отца девочки пришлось будить, когда к нему пришли волонтеры с новостью об обнаружении тела.

«Он был с бодуна и ничего не знал», — рассказала волонтер.

Напомним, девочка ушла из дома в конце июня и не вернулась. Ее искали волонтеры, следователи и местные жители. Расчлененное тело ребенка нашли недалеко от АЗС на улице Домостоителей, дом № 5.

Фото 72.ru