В Тюмени дядя убитой девочки упал возле стихийного мемориала и умер

В Тюмени скончался дядя девочки, тело которой нашли на берегу озера. Об этом рассказала в беседе с порталом 72.ru сестра ребенка.

В Тюмени скончался дядя девочки, тело которой нашли на берегу озера. Об этом рассказала в беседе с порталом 72.ru сестра ребенка.

«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», — рассказала сестра.

Уточняется, что смерть наступила в результате несчастного случая. Мужчина упал возле стихийного мемориала девочки, а умер в больнице.

Напомним, девочка ушла из дома в конце июня и не вернулась. Ее искали волонтеры, следователи и местные жители. Тело ребенка нашли недалеко от АЗС на улице Домостроителей.