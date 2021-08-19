В Тюмени нашли расчлененное тело девятилетней девочки
Девятилетняя школьница 30 июня вышла на прогулку и не вернулась. Ее искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
В Тюмени нашли расчлененное тело девятилетней девочки. Об этом
Тело ребенка нашли недалеко от АЗС на улице Домостоителей, дом № 5. Собственные источники сообщили порталу, что тело найдено расчлененным.
Девятилетняя школьница 30 июня вышла на прогулку и не вернулась. Ее искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
Life.ru
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