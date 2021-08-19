В Тюмени нашли расчлененное тело девятилетней девочки

Девятилетняя школьница 30 июня вышла на прогулку и не вернулась. Ее искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

В Тюмени нашли расчлененное тело девятилетней девочки. Об этом пишет портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Тело ребенка нашли недалеко от АЗС на улице Домостоителей, дом № 5. Собственные источники сообщили порталу, что тело найдено расчлененным.

Девятилетняя школьница 30 июня вышла на прогулку и не вернулась. Ее искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Life.ru сообщил , что девочка росла в неблагополучной семье — мать лишена родительских прав, отец недавно вышел из тюрьмы. Воспитанием ребенка занималась бабушка, которая злоупотребляла алкоголем.

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