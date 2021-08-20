Минприроды назвало источник неприятного запаха в Рязани

Специалисты круглосуточно отслеживали показатели стационарных постов, регулярно брали пробы воздуха экологическими лабораториями, а также проводили рейды, чтобы установить источник неприятного запаха.

Региональное министерство природы установило предположительный источник неприятного запаха в Рязани. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

С 14 по 19 августа в Рязани и Рязанском районе жители неоднократно жаловались на вонь в соцсетях, звонили в МЧС и ЕДДС.

Специалисты круглосуточно отслеживали показатели стационарных постов, регулярно брали пробы воздуха экологическими лабораториями, а также проводили рейды, чтобы установить источник неприятного запаха.

19 августа минприроды установило предположительный источник неприятного запаха в районе деревни Синец Рязанского района.

В тот же день лаборатория центра гигиены эпидемиологии в Рязанской области взяла пробу воздуха с 12 до 13 часов. За это время были зарегистрировали превышения допустимых концентраций по сероводороду и аммиаку:

в деревне Синец (улица Новая) превышение уровня сероводорода в 1,4 раза, аммиака — в 1,7 раз;

в селе Затишье (улица Центральная) превышение уровня сероводорода в 3,5 раза, аммиака — в 1,1 раза;

в деревне Городищево (улица Советская) превышение уровня сероводорода в 2,3 раза, аммиака — в 1,1 раза.

Отмечается, что территория используется в хозяйственных целях предприятием, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, который в Рязанской области осуществляет Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Региональное управление Роспотребнадзора организует внеплановую проверку предприятия, которое расположено на территории. Отмечается, что предприятие собирает, транспортирует, обрабатывает, утилизирует, обезвреживает, размещает отходы I-IV классов опасности, в том числе с очистных сооружений.

«Министерство природопользования продолжает круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха посредством стационарных постов, расположенных в Дашково-Песочне, Канищево и в районе Рязанского кремля, а также передвижных лабораторий», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, в деревне Синец занимается переработкой иловых отложений с очистных РНПК ООО «Эко-Изыскания».