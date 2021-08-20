Минприроды ответило на требование рязанцев ввести режим ЧС

В региональном минприроды ответили, что с 16 по 20 августа максимальный уровень концентрации загрязняющих веществ в воздухе составил 3,1 ПДКмр, что не является основанием для введения режима ЧС.

Региональное минприроды ответило на требование рязанцев ввести режим Ч. С. Сообщение ведомства опубликовано на странице горадминистрации «ВКонтакте».

В соцсети появилось требование жительницы Рязани ввести режим ЧС по причине химических выбросов в городе.

В региональном минприроды ответили, что с 16 по 20 августа максимальный уровень концентрации загрязняющих веществ в воздухе составил 3,1 ПДКмр, что не является основанием для введения режима ЧС.

Там отметили, что информацию о выявленных превышениях направили в федеральные службы в сфере природопользования.

Напомним, рязанцы два дня подряд жаловались на неприятный запах в городе.