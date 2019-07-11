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Власти Рязанского района обратились в прокуратуру из-за жалоб на неприятный запах от свалки. Об этом говорится в ответе местной администрации на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что с июня жители района жалуются на неприятный запах рядом с деревней Синец. По их словам, в населенном пункте находится «незаконная свалка отходов».
По информации администрации рязанского района, в деревне Синец занимается переработкой иловых отложений с очистных РНПК ООО «Эко-Изыскания».
«Земельный участок [компании] относится к землям промышленности, с видом разрешенного использования для размещения питомника хвойных пород, с площадкой для производства органических удобрений и почвогрунтов. Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности, а также разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», — говорится в сообщении.
Однако из-за жалоб власти направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и управление Росприроднадзора по Рязанской области просьбу провести проверку деятельности ООО «Эко-Изыскания».
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