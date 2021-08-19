В Рязани второй день подряд на улице пахнет навозом

По информации горожан в центре города из-за резкого запаха невозможно находиться на улице.

В среду, 19 августа, центр города вновь «накрыло» запахом навоза. По информации горожан, из-за резкого запаха невозможно было находиться на улице. Жители Дашково-Песочни также отметили неприятный запах в воздухе.

Ранее рязанцы сообщили, что неприятный запах ощущался в центре города, Дашково-Песочне, Канищеве, Горроще, в Московском районе.

В Дашково-Песочне зафиксировали превышение сероводорода в воздухе.