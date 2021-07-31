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В Захаровском районе снова заметили на полигоне мусоровозы из других регионов
Жители Захаровского района вновь жалуются, что к ним на закрытый полигон привозят мусор из других регионов. Видео со стоящими на дороге мусоровозами прислал РЗН. инфо местный житель.

Жители Захаровского района вновь жалуются, что к ним на закрытый полигон продолжают привозить мусор из других регионов. Видео со стоящими на дороге мусоровозами прислал РЗН. инфо местный житель.

«Ребята, а вы куда приехали? Куда разгружаться будете? Этот полигон официально закрыт по решению прокуратуры и суда, предназначен он только для свалки мусора Захаровского района, никакой чужой мусор здесь не принимается! Что за гадость вы к нам привезли?» — возмущается автор видео.

Предъявить документы и разрешения водитель машины отказался и вопросы местного жителя проигнорировал.

Напомним, весной жители стали жаловаться на растущие горы мусора на местной свалке. На полигоне заметили грузовики с номерами Подмосковья, Тульской области и других регионов. Захаровцы обратились в Роспотребнадзор, там и в прокуратуре начали проверки. В начале марта суд приостановил деятельность свалки на 60 дней.

Подобная ситуация возникла в Рыбновском районе.