Любимов потребовал защитить интересы жителей Захаровского района и урегулировать ситуацию с незаконной утилизацией мусора

Во вторник, 10 августа, на заседании областного правительства губернатор поручил создать межведомственную комиссию для оперативного решения вопроса.
Николай Любимов рассказал, что осенью 2017 года на обслуживание свалки был заключен договор с ООО «Захаровское ЖКХ» до 31 октября 2022 года. В конце 2020 года учредитель сменился и на полигон стали завозить отходы из соседних регионов без согласования с региональным оператором. С «Захаровским ЖКХ» не заключили новый договор на аренду земельного участка для размещения отходов. Управление «Роспотребнадзора» запретило размещение отходов, а работу «Захаровского ЖКХ» остановили в марте 2021 года на 60 дней.
Администрация района подала на компанию в суд. На предварительное заседание в конце июля ответчик не явился.
Николай Любимов поручил Евгению Беленецкому проверить незаконную свалку мусора на полигоне в Захаровском районе."Прошу оперативно сформировать межведомственную комиссию с участием представителей областной прокуратуры, природоохранной прокуратуры, УМВД, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, региональных министерств природопользования и ТЭК и ЖКХ. Со стороны Правительства области курировать работу будет Евгений Беленецкий. В этом составе прошу комиссию срочно, сегодня же, выехать на место и разобраться, выдать необходимые предписания. Сделать все для защиты интересов местных жителей!", — подчеркнул губернатор.
Напомним, мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля. Жители ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы.