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Озеро Жидень очистили от пленки и запаха краски, купание разрешили
Вход в воду на пляже №1 досугового комплекса «Окская жемчужина» запретили со 2 по 8 июля. Загорать при этом разрешалось.

Администрация пляжа на озере Жидень между селами Шумашь и Поляны провела очистку водоема. Об этом она сообщила на страничке в социальных сетях. С четверга, 8 июля, в озере можно купаться.

Вход в воду на пляже №1 досугового комплекса «Окская жемчужина» запретили со 2 по 8 июля. Загорать при этом разрешалось.

Как пояснила администрация, 2 июля утром их сотрудники обнаружили загрязнение воды озера Жидень и запах краски. На поверхности воды появилась пленка сине-зеленого оттенка. Именно тогда и было принято решение ограничить купание. Пробы воды были отправлены в центр гигиены и эпидемиологии. В уведомлении говорилось, что такая же пленка была замечена в водоеме и у «Рыбацкой деревни», расположенной ближе к селу Шумашь.

В начале июля, по рассказам жителей Полян, на озере велись какие-то работы.

8 июля в администрации подтвердили, что на пляже снова разрешили купание.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже озера Жидень, Роспотребназдор выдал курорту предписание.