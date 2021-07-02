Рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже «Окской жемчужины»

Жители Рязани отметили, что после купания на пляже почувствовали недомогание — рвоту, слабость, головную боль, диарею.

Рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже «Окской жемчужины». Об этом пользователи написали в соцсетях.

Жители Рязани отметили, что после купания на пляже почувствовали недомогание — рвоту, слабость, головную боль, диарею. Некоторые отмечали высокую температуру и кожный зуд. В комментариях пользователи предположили, что заразились кишечной инфекцией.

«Лучший по комфорту пляж в Рязани. Не ожидали, конечно, подвоха. Возможно, из-за огромного количества отдыхающих», — отметила посетительница пляжа.

Напомним, что пляж в «Окской жемчужине» на озере Жидень прошел проверку регионального МЧС и является официальным открытым местом для купания.