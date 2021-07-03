Роспотребнадзор выдал предписание «Окской жемчужине» после информации об инфекции

Рязанскому курорту «Окская жемчужина» выдано предписание Роспотребнадзора. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области получило информацию о регистрации трех случаев острой кишечной инфекции у детей.

Рязанскому курорту «Окская жемчужина» выдано предписание Роспотребнадзора. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области получило информацию о регистрации трех случаев острой кишечной инфекции у детей. В целях предупреждения распространения инфекциии учреждению выдано предписание. Зарегистрированные заболевания не связаны общим источником инфекции, повторных случаев не регистрировалось.

Для предупреждения распространения заболеваний предусмотрено отстранение от работы контактировавших лиц, проведение дезинфекции, ряд мер по недопущению к работе персонала с признаками заболевания.

Напомним, накануне рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже «Окской жемчужины». Жители Рязани отметили, что после купания на пляже почувствовали недомогание — рвоту, слабость, головную боль, диарею.