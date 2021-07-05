Озеро в «Окской жемчужине» закрыли для купания до 8 июля
Ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания в озере Жидень. Роспотребнадзор выдал курорту предписание, а в «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции.
Озеро Жидень в «Окской жемчужине» закрыли для купания до 8 июля. Об этом сообщили в группе развлекательного комплекса «ВКонтакте».
Отмечается, что сам пляж будет открыт.
Ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания в озере Жидень. Роспотребнадзор выдал курорту предписание, а в «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции.