Озеро в «Окской жемчужине» закрыли для купания до 8 июля

Ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания в озере Жидень. Роспотребнадзор выдал курорту предписание, а в «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции.

Озеро Жидень в «Окской жемчужине» закрыли для купания до 8 июля. Об этом сообщили в группе развлекательного комплекса «ВКонтакте».

Отмечается, что сам пляж будет открыт.

Ранее рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания в озере Жидень. Роспотребнадзор выдал курорту предписание, а в «Окской жемчужине» опровергли информацию об инфекции.