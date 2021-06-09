Пациентов реанимации на пожаре в рязанской больнице первыми начали спасать медсестры

Медсестер зовут Елена Федорова (ей 27 лет) и Злата Бурова. Елена Федорова госпитализирована с 75 процентами ожогов тела

Две медсестры рязанской больницы имени Семашко во время пожара первыми начали спасать пациентов реанимации.

До приезда спасателей они самостоятельно тушили пожар. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

В Mash назвали имена героинь. Это Елена Федорова (ей 27 лет) и Злата Бурова. Елена Федорова госпитализирована с 75 процентами ожогов тела.

Напомним, крупный пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Названы предварительные причины возникновения пожара.