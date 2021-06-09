Опубликовано видео начала пожара в рязанской больнице имени Семашко
На кадрах видно, что медсестра предпринимает посильные действия по борьбе с возгоранием, оповещает других работников.
Появилось видео с камер наблюдения в реанимационном отделении больницы имени Семашко, где ночью в среду, 9 июня, произошел пожар. Видео опубликовал
На кадрах видно, что медсестра предпринимает посильные действия по борьбе с возгоранием, оповещает других работников. К ней с огнетушителем приходит на помощь коллега. Затем сотрудники вызывают пожарную службу.
Оповещение людей и эвакуация началась до приезда спасательной команды.
Новость дополняется.