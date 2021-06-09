\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
23°
Чтв, 10
18°
Птн, 11
21°
ЦБ USD 72.08 -0.75 10/06
ЦБ EUR 87.81 -0.83 10/06
Нал. USD 71.9 / 72.45 15:36
Нал. EUR 87.77 / 88.25 15:29
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
1 час назад
193
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
Вчера 17:08
1 512
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
Вчера 15:46
1 110
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
Вчера 13:06
978
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Опубликовано видео начала пожара в рязанской больнице имени Семашко
На кадрах видно, что медсестра предпринимает посильные действия по борьбе с возгоранием, оповещает других работников.

Появилось видео с камер наблюдения в реанимационном отделении больницы имени Семашко, где ночью в среду, 9 июня, произошел пожар. Видео опубликовал telegram-канал «Рязанская телега».

На кадрах видно, что медсестра предпринимает посильные действия по борьбе с возгоранием, оповещает других работников. К ней с огнетушителем приходит на помощь коллега. Затем сотрудники вызывают пожарную службу.

Оповещение людей и эвакуация началась до приезда спасательной команды.

Новость дополняется.