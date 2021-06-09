Опубликовано видео начала пожара в рязанской больнице имени Семашко

На кадрах видно, что медсестра предпринимает посильные действия по борьбе с возгоранием, оповещает других работников.

Появилось видео с камер наблюдения в реанимационном отделении больницы имени Семашко, где ночью в среду, 9 июня, произошел пожар. Видео опубликовал telegram-канал «Рязанская телега».

На кадрах видно, что медсестра предпринимает посильные действия по борьбе с возгоранием, оповещает других работников. К ней с огнетушителем приходит на помощь коллега. Затем сотрудники вызывают пожарную службу.

Оповещение людей и эвакуация началась до приезда спасательной команды.

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