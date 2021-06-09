Фоторепортаж: пожар в рязанской больнице имени Семашко

В ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом Областной клинической больнице имени Семашко произошел пожар.

В ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом Областной клинической больнице имени Семашко произошел пожар.

В 4:04 пожар локализован на площади около 15 квадратных метров. В 4:19 — полностью ликвидирован.

Было эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.

В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

РЗН. инфо публикует фоторепортаж из больницы после пожара.