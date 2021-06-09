Названа возможная причина пожара в рязанской больнице имени Семашко

Причиной пожара могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких или замыкание в работе медицинского оборудования.

Названа возможная причина пожара в рязанской больнице имени Семашко. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает источник в экстренных службах, причиной пожара могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких.

«Сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка», — сказал собеседник агентства.

Также в списке возможных причин — замыкание в работе медицинского оборудования.

В экстренных службах сообщили, что все системы противопожарной защиты при пожаре в реанимационном отделении сработали.

Пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.