Названа возможная причина пожара в рязанской больнице имени Семашко
Причиной пожара могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких или замыкание в работе медицинского оборудования.
Названа возможная причина пожара в рязанской больнице имени Семашко. Об этом
Как сообщает источник в экстренных службах, причиной пожара могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких.
«Сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка», — сказал собеседник агентства.
Также в списке возможных причин — замыкание в работе медицинского оборудования.
В экстренных службах сообщили, что все системы противопожарной защиты при пожаре в реанимационном отделении сработали.
Пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.