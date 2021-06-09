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В реанимации рязанской больницы Семашко произошел пожар
Эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи

В реанимации рязанской больницы Семашко в ночь с 8 на 9 июня произошел пожар. По данным опергруппы регионального правительства, сообщение о возгорании поступило в 3.36. В 4.04 пожар локализован на площади около 15 м.кв. В 4.19 — полностью ликвидирован.

Эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.

В ликвидации пожара и его последствий участвует 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара уточняется.

Отмечается, что на место приехали врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, зампред регионального правительства Роман Петряев, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.