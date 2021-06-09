Названа причина гибели трех человек на пожаре в рязанской больнице имени Семашко

Причиной гибели троих пациентов стало отравление угарным газом. Погибшие — пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

Названа причина гибели трех человек на пожаре в рязанской больнице имени Семашко. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, причиной гибели троих пациентов стало отравление угарным газом.

«Гибель от отравления угарным газом троих подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

По данным собеседника, погибшие — пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

Пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.