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Путин уточнил, кто должен получать выплаты на подготовку к школе
Получать разовые «детские выплаты» на подготовку к школе должны в том числе и родители детей в возрасте шести лет, которые пока что не собираются в первый класс.

Путин уточнил, кто должен получать выплаты на подготовку к школе. Об этом президент заявил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

По словам президента, получать разовые «детские выплаты» на подготовку к школе должны в том числе и родители детей в возрасте шести лет, которые пока что не собираются в первый класс.

«Система выдержит и все выплаты будут в срок», — отметил Путин.

Так же в ходе прямой линии, президент поднимал вопросы обязательной вакцинации, незаконного увольнения при наличии медотвода для прививки, графика обучения школьников с 1 сентября, а также рассказал о своем преемнике.